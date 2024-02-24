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Çin'de bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

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Çin'de 8 milyondan fazla nüfuslu kentteki bir gökdelenin ilk katında çıkan yangın kısa süre içinde diğer katları sardı. 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Çin'in 8 milyondan fazla nüfuslu Nanjing kentine bağlı Yuhuatai bölgesinde bir gökdelende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrikli bisikletlerin depolandığı gökdelenin ilk katında çıkan yangın kısa süre içinde gökdelenin birkaç katını sardı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Yetkililer, yerel saatle 04.40'dan çıkan yangında 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı yangında 15 kişinin da hayatını kaybettiğini açıkladı. Soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 14.00 sıralarında sonlandırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nanjing Beleidye Başkanı Chen Zhichang düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan, 06.00 sıralarında söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nanjing 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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