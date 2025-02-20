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CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı

CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı Trafik Kazasında Yaralandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde trafik kazası geçiren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ile diğer iki kişi hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Ocaklı ve 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı idaresindeki 34 EEG 830 plakalı otomobil ile M.M. idaresindeki 09 AGJ 200 plakalı araç çarpıştı. Kazada Milletvekili Ocaklı ile diğer araçtaki M.M. ve S.K. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ocaklı'nın ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutuldukları öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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