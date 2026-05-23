CHP'li vekilin makam şoförü gözaltına alındı
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gaffar Çiçek, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi henüz açıklanmadı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın makam şoförü Gaffar Çiçek, Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gaffar Çiçek'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmaz iken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı