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CHP'li Yazgan hakkında soruşturma

CHP'li Yazgan hakkında soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında re’sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile ilgili olarak sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı TCK'nın 105/1 maddesinde düzenlenen cinsel taciz ve 102/1-2. cümle maddesinde düzenlenen sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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