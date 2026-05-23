Haberler

CHP Kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan da bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu. Gözaltına alınanlar arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan kişilerin isimleri belli oldu. Aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan

Gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

"Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akpek Şenay". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak

Dünya Kupası'da maçların başlaması için tek şart var
Alarmları kurun! Acun Ilıcalı için bugün büyük gün

Alarmları kurun! En büyük hayali bu akşam gerçekleşebilir
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı

Bayram yolunda katliam gibi kaza! Tır, iki otomobili biçti