CHP kurultayı soruşturmasının Kahramanmaraş ayağında gözaltı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Göksun teşkilatından bir delege de bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli arasında, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki parti teşkilatıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir isim de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Gülhan Aydın'nın, CHP Göksun teşkilatında delege olduğu ve soruşturmanın Kahramanmaraş ayağında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
