İstinaf, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin "red" kararını kaldırdı

Güncelleme:
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, İlk derece mahkemesinin red kararını usulden bozdu. Yargılama sırasında avukat yokluğunda karar verilmesi ve delil sunma süresinin dolmadan karar alınması gibi usul ihlalleri nedeniyle dosya yeniden incelenecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 11 Eylül'de açılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davada verilen "red" kararını usulden bozdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan asıl ve birleşen davalarda Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği red kararını inceledi.

'Usulden bozuldu'

Daire incelemesinde, davacı avukatının sağlık raporuyla belgelendirilmiş mazereti kabul edildiği halde duruşmanın ertelenmediğini, avukat yokluğunda yargılamaya devam edildiğini ve ayrıca taraflara delil sunmaları için verilen kesin süre dolmadan karar verilmesini usule aykırı buldu.

Daire bu gerekçelerle, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. Dosyada yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bozulan kararda, esasa girilmeden hukuki dinlenilme hakkının ihlali nedeniyle usulden yapıldığı ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

