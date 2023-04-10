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CHP İstanbul İl Binasına silahlı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

CHP İstanbul İl Binasına silahlı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin...

CHP İstanbul İl Binasına silahlı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Seyrantepe İstanbul 3. Sayfa Haberler

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