CHP İstanbul İl Binasına silahlı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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CHP İstanbul İl Binasına silahlı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin...
CHP İstanbul İl Binasına silahlı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Seyrantepe'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa