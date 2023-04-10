CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiasıyla ilgili 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şahısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.
CHP İstanbulİl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayrıca şahısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa