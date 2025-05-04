CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Zanlının Geçmişi Dehşet Verici: 20 Yıl Önce Kendi Çocuklarını Öldürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlının 20 yıl önce kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında yumrukla saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katıldıktan sonra AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu, olayın ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun Hatay'da 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Hatay'ın Çay Mahallesi'nde 9 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen olayda sabaha karşı eve gelen Tengioğlu, silahını çekerek oğlu Barış'ı daha sonra, kızı Mutlu'yu silahıyla vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba Selçuk Tengioğlu bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağı ile silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin (16), ise 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.

Görüntü dökümü: Özgür Özel'e saldırının arşiv görüntüleri ve Tengioğlu'nun çocuklarını öldürdüğü cinayetin arşiv görüntüleri