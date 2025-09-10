Haberler

Charlie Kirk'e Silahlı Saldırı

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde sağcı aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırıda tek yaralanan kişi Kirk oldu. Olay sonrası Trump, Kirk için dua edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'deki Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşma yaptığı silahlı saldırıya uğradı. Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden olan Kirk'ün sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Utah Valley Üniversitesi, Kirk'ün saldırının ardından güvenlik ekibi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

