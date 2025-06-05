Cezaevlerinden Tahliyeler Devam Ediyor

Cezaevlerinden Tahliyeler Devam Ediyor
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10. yargı paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda başlayan tahliyeler devam ediyor. Mahkum yakınları, sevdiklerine kavuşmayı bekleyerek cezaevi önünde toplanmış durumda.

Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün de devam ediyor

ANKARA - 10'uncu yargı paketinin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda dün başlalayan tahliyelere bugün de devam edildi.

'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'nin tekrar eden sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başlamıştı. Yargı paketine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyonda kabul edilen yargı paketi ile suçla etkin mücadele sağlanacağını, suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacağını vurgulamıştı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler devam ederken mahkum yakınları ise cezaevinin önünde sevdiklerine kavuşmayı bekliyor. Tahliye olarak çıkan mahkumların yakınları ise büyük sevinç yaşadı.

"Çifte bayram yaşayacağız"

Cezaevinden oğlunun çıkmasını bekleyen Ahmet Tuncer, oğlunun 6 buçuk senedir hapiste olduğunu belirterek, "Mutluyuz, bekliyoruz, inşallah gelecek. Çıkmasını bekliyoruz. Saat 12.00'den sonra salınacak denildi. Gece geldik. Saat 10.00'da geldik ondan beri bekliyoruz. Heyecanlıyız ama çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı bilmiyoruz. Çifte bayram yaşayacağız. Bu yasada emeği geçenlere de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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