Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Denizli Ceza İnfaz Kurumlarını Ziyaret Etti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve beraberindeki heyetle beraber Denizli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesini ziyarette etti. Ziyaretlerde kurum yöneticileri ve personelle bir araya gelen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yavuz Yıldırım kurumlarda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. - DENİZLİ
