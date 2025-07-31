Ceylanpınar'da Servis Otobüsü Eşeğe Çarparak Devrildi: 15 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün eşeğe çarparak devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü Beyazkule mevkisinde yaşandı. TİGEM'de çalışan işçileri taşıyan 34 HDJ 326 plakalı Beyazkule-6 isimli Isuzu marka servis otobüsü, önüne aniden çıkan eşeğe çarptı. Kontrolden çıkarak devrilen otobüsteki 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya neden olan eşek ise olay yerinde telef oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA