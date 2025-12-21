Haberler

Şanlıurfa'da pikap ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, pikap ile çarpışan motosikletin üzerindeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pikap ile çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı. Mustafa B.'nin kullandığı 06 AZD 249 plakalı pikap ile Bünyamin D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki 63 DN 047 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkadaşı İbrahim Halil A., yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılar, durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

