Ceylanpınar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Cama Saplandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü, cama saplanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, E.Y.nin kullandığı 63 AIP 994 plakalı motosiklet, dönüş almaya çalışan Arif Y.'nin kullandığı 63 B 0787 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücünün kafası, otomobilin sağ arka kapının camına çarptı. Cama saplanarak ağır yaralanan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA