Derenin ortasında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yükselen dere suları nedeniyle traktörleriyle mahsur kalan 3 kişi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin titiz çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi Ofa Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Bölgede yaşayan 3 vatandaş, traktörle derenin karşı tarafına geçmek istedi. Ancak sağanak yağışların etkisiyle debisi aniden yükselen dere, traktörün ilerlemesine engel oldu. Suyun ortasında mahsur kalan vatandaşlar için çevredekiler yardım çağrısında bulundu.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Suyun akıntısının şiddetli olması nedeniyle kurtarma çalışmaları titizlikle yürütüldü. Derenin ortasında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgedeki büyük iş makineleri seferber edildi. İş makinelerinin yardımıyla güvenli bir noktadan vatandaşlara ulaşıldı. Mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin operasyonuyla kurtarılarak güvenli alana çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
