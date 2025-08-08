Ceylanpınar'da Fıstık Hırsızlığı: 13 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM arazisinden fıstık çalan 13 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazideki ağaçlardan fıstık çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9'u suçüstü 13 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA