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Ceyhan Nehri'nde 2 çocuk kayboldu!

Ceyhan Nehri'nde 2 çocuk kayboldu!
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Adana’da Ceyhan Nehri’ne serinlemek için giren 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Adana'da Ceyhan Nehri'ne serinlemek için giren 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma sualtı ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.R. (12) ve S.S. (10), serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre suda yüzen iki çocuk, daha sonra güçlü akıntıya kapıldı.

Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma sualtı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada çocuklara ait kıyafet ve terlikler nehir kenarında bulundu. Jandarma sualtı ekiplerinin çocukları bulmak için nehirdeki arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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