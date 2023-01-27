Cesedi bulunan bebeğin 2 kardeşi koruma altında

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evde, cesedi darp ve izmarit izleriyle bulunan bebeğin 2 kardeşi koruma altına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki çocukları ağlarken buldu. Ekipler, üçüncü kardeş olan 1 yıl 9 aylık Murat Aslan Kılıç'ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Sonrasında evdeki 2 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, evde bulunan toplamda 3 çocuğun annesi olduğu kaydedilen Güler ile sevgilisi her yerde aranıyor.

Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.