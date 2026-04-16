Çermik'te okulların önlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde okul önlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Oniki Şubat Aysel Çalık Ortaokuluna yapılan silahlı saldırılar sonrası, Çermik ilçesinde güvenlik önlemleri arttırıldı. İlçe merkezindeki tüm okullarda polis memurları ve güvenlik korucuları görevlendirildi. Çermik Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı muhtemel olumsuz durumlara karşı eğitim ve öğretimin aksamadan devam edebilmesi için güvenlik önlemlerini arttırdı. Alınan tedbirler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı