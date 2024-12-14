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Çerkezköy'deki Tır Parkında Yangın: Bir Yaralı

Çerkezköy'deki Tır Parkında Yangın: Bir Yaralı
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Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir tır parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda bir kişi kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çerkezköy'deki bir tır parkındaki işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda bir kişi kolundan yaralandı.

Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkisinde bulunan tır parkında konteyner imalatı yapan işletmede yangın çıktı. İşletmede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında alanda bulunan bir çalışan kolundan yandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayda can kaybı olmadığı bildirildi. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Yangından sonra işletmede hasar oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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