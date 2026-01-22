Haberler

Tekirdağ'da tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'da tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika içerisinde kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri yoğun şekilde müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Haberler.com
500

