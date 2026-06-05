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Hafif ticari araç ile çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hafif ticari araç ile çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.P. yönetimindeki hafif ticari araç ile yabancı uyruklu Anum Anum adlı kadının kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsünün yeşil ışıkta geçtiği sırada meydana gelen çarpışmada elektrikli bisiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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