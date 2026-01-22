Haberler

Tekirdağ'da elektrik telleri alev alarak kıvılcım saçtı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmenin önündeki elektrik tellerinin alev alması paniğe yol açtı. Olay yerine itfaiye ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi, elektrik akımı kesildi ve arıza giderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu.

Olay, Kızılpınar Mahallesi Gültepe Mahallesi Hacı Yakup Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir işletmenin önünde bulunan elektrik telleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak etrafa kıvılcım saçtı. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla bölgede elektrik akımı kesildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonrası arıza giderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

