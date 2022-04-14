Cep telefonunu satma bahanesiyle cep telefonu çaldı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da cep telefonunu satma bahanesiyle gittiği cep telefoncunun vitrininden el çabukluğuyla cep telefonu çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(42) cep telefonunu satmak için için gittiği cep telefoncudan el çabukluğuyla vitrindeki bir adet cep telefonunu çaldı. Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa