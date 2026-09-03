Haberler

CENTCOM: İran ablukasında 86 gemi rotası değiştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, "ABD kuvvetleri, bugüne dek abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma...

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, "ABD kuvvetleri, bugüne dek abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" açıklamasında bulundu.

CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının son durumuna ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ablukanın sıkı bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, "ABD kuvvetleri, bugüne dek abluka kapsamında 86 ticari geminin rotasını değiştirmiş, 3 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" denildi. CENTCOM tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD'ye ait deniz ve hava unsurlarının bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa'da uzun yıllardır bu görüntü kaydedilmemişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Suriyeli koleksiyoner 20 yıllık tarihi eser koleksiyonunu devlete teslim etti

20 yıllık servetinin tamamını devlete bağışladı
Esad dönemi nükleer faaliyetleri gün yüzünde: 73 ton uranyum bulundu

Burnumuzun dibine inşa edip tonlarcasını stoklamış
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

Rusya'dan tüm Avrupa'yı tedirgin eden mesaj: Sert karşılık vereceğiz
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı