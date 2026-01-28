Haberler

Annesinin cenazesinde ağabeyi tarafından öldürülen kardeş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kağıthane'de annesinin cenazesi sırasında ağabeyi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mehmet Mutlu, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Kağıthane'de annesinin cenaze töreni esnasında ağabeyi tarafından öldürülen Mehmet Mutlu, Fatih Caminde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kağıthane Nurtepe Mahallesinde annesinin cenazesinde ağabeyi Mustafa Mutlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmet Mutlu için Fatih Caminde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde ailesi, sevenleri ve akrabaları katıldı. Öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Mutlu'nun cenazesinde sevenleri ve yakınları tarafından helallik alındı. Mehmet Mutlu'nun cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL

