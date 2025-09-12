Haberler

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yangın Paniği

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Yangın Paniği
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kaynak makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda iki işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun alt tarafındaki depo alanında işçilerin kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçerde bulunanlar kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, 2 işçinin dumandan etkilendi. İşçilerin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
