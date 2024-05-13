Çelikhan'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu Bılkık bölgesine yıldırım düştü ve Şerif Öğüt'e ait olan 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanlarının ölümüne üzülen Öğüt, büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Birkaç gündür Çelikhan ilçesinde etkili olan yağışlarından nedeniyle Bılkık bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu Şerif Öğüt'e ait olan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bir süre sonra durumu fark eden Ögüt, hayvanlarının ölmesinden dolayı oldukça büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. - ADIYAMAN