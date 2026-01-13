Karda kayan CNG tankeri devrildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde CNG Tankeri yoğun kar yağışında kayarak şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) taşımacılığı yapan tanker, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay yerine Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan'da gelerek bilgi aldı. Tankerin Çelikhan ilçesine doğalgaz getirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN