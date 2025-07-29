Çekmeköy'de Sünger Fabrikasında Yangın: Patlama Sesleri Duyuldu

Çekmeköy'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında sünger üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Alevlerin hızla yayıldığı fabrikada zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fabrikanın büyük çapta maddi hasar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan elyaf-sünger fabrikasında yangın çıkmıştır. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibariyle ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL