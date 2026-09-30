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Çekmeköy'de Şile Yolu'nda otomobil bariyerlere çarptı, ölen yaralanan yok

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Çekmeköy'de Şile Yolu'nda otomobil bariyerlere çarptı, ölen yaralanan yok
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Çekmeköy Ömerli'de Şile Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Jandarma Trafik ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapattı; araç çekiciyle kaldırılınca yol yeniden açıldı.

İSTANBUL (İHA) – Çekmeköy Ömerli mevkiinde Şile Yolu (D020) üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 12.30 sularında Çekmeköy Ömerli Mahallesi Şile Yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PNU 943 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen ve ağır maddi hasar alan araç yolda kalırken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, ikinci bir kaza riskine karşı yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği geçici olarak durdurdu. Kazaya karışan otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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