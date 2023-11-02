Çekmeköy'de Motosikletli ile Otomobil Sürücüsü Arasında Tartışma

Çekmeköy'de bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma sonrasında motosikletli, otomobilin kaputuna yatarak gitmesini engellemeye çalıştı. Otomobil sürücüsü ise motosikletliye rağmen yolda ilerlemeye devam etti.

Çekmeköy'de otomobil sürücüsü ile tartışan motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün gitmesini engellemek için aracın kaputuna yattı. Otomobil sürücüsünün, kaputa çıkan motosikletliye rağmen yolda ilerlemesi ise ilginç anlara sahne oldu.

Çekmeköy'de bugün yaşanan olayda iddiaya göre bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından aracına binip gitmek isteyen otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen motosikletli, otomobilin kaputuna yatarak gidişine engel olmaya çalıştı. Kaputa çıkan motosikletliyi inmesi için ikna edemeyen otomobil sürücüsü ise gaza basarak bir süre yolda ilerledi. Motosiklet sürücüsünün otomobil kaputuna yatarak ilerlemesi ise ilginç anlara sahne oldu. O anlar başka bir sürücü tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL