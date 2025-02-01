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Çekmeköy'de Lastik Deposunda Yangın Çıktı

Çekmeköy'de Lastik Deposunda Yangın Çıktı
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Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik lastik deposunda sabah saatlerinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirsiz.

Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda yangın çıktı.

Olay, sabah saat 09.15 sıralarında Çekmeköy Havacılar caddesi üzerinde bulunan bir lastik deposunda meydana geldi. Yangın kısa sürede bütün depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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