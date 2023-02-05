Çekmeköy'de klima motoru çalan hırsızlar yakalandı 3. Sayfa Haberleri - Çekmeköy'de klima motoru çalan hırsızlar yakalandı Çekmeköy'de onlarca kilogram ağırlığındaki klima motorunu çalan hırsızlar kameralara yakalandı. - Çekmeköy'de klima motoru çalan hırsızlar yakalandı İSTANBUL - Çekmeköy'de onlarca kilogram ağırlığındaki klima motorunu çalan hırsızlar kameralara yakalandı. Klima motoru çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Çekmeköy, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli şahıs bir binadan onlarca kilogram ağırlığındaki klima motorunu kucaklayarak çaldı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların eşkallerinden kimlik bilgilerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen A.D., H.K., A.A. isimli şahıslar ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Klimanın 200 TL karşılığından hurdacı V.Y'ye satıldığı öğrenildi. Klima sahibine teslim edilirken, şüphelilerden A.D. serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.A. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çamlık 3. Sayfa Haberler

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