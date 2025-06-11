Çekmeköy'de Cezaevinden İzinli Çıkan Şahıs Kurşunlandı

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Çekmeköy'de cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş, eniştesi Halil Çetin tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın detaylarında, Ertaş'ın tam 38 suç kaydı olduğu ve aile üyelerini tehdit ettiği ortaya çıktı.

Çekmeköy'de cezaevinden izinli çıkan şahsın kurşunlanarak öldürülmesi olayında yeni detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Çekmeköy'de cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş'ın, eniştesi Halil Çetin tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 38 ayrı suç kaydı olan Ertaş'ın, 2020 yılından bu yana aile bireylerini tehdit ettiği öğrenildi. Öte yandan, eniştenin olayın ardından taksiye binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş (32), husumetli olduğu eniştesi Halil Çetin'in evine gitmiş ve aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Çetin, Ertaş'a daire önünde tabanca ile ateş ederek yaralamıştı. Ertaş, vücuduna aldığı kurşun yaraları sebebiyle apartman içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından şüpheli Çetin'i yakalama çalışmaları başlatılmıştı.

"Elinde silahla geldi, arbede sırasında silahı alıp ateş ettim"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan Halil Çetin, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Bayram elinde silahla evimin önüne geldi. Kızımı ve ailemi uzun süredir tehdit ediyordu. Elinde silahı görünce aramızda arbede yaşandı. O esnada silahı alarak ateş ettim" dediği öğrenildi. Çetin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ertaş'ı silahla vurarak öldüren şahıs kamerada

Öte yandan, Bayram Ertaş'ın 2020 yılından bu yana Halil Çetin'in ailesine özellikle de kızına rahatsızlık verdiği, sürekli tehditler savurduğu belirtildi. 38 ayrı suç kaydı bulunan Ertaş'ın, pandemi döneminden bu yana aileyi defalarca kez tehdit ettiği, olay günü de silahla evin önüne geldiği öğrenildi. Ayrıca, Ertaş'ı silahla vurarak öldüren Çetin2in olayın ardından taksiye binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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