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Çaycuma'da bir kişi tüfekle kendini vurarak intihar etti

Çaycuma'da bir kişi tüfekle kendini vurarak intihar etti
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bunalım yaşadığı öne sürülen M.K., boş arazide tüfekle kendini vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Sipahiler köyünde bir şahıs, boş arazide tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir bunalım yaşadığı öne sürülen M.K'dan haber alamayan yakınları, durumu araştırmaya başladı. Kısa süre sonra boş arazide hareketsiz halde bulunan M.K. için 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede M.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından M.K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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