Çaycuma'da 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu Köyü'nde 70 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 70 yaşındaki Asım Öner isimli yaşlı adam evinde iddialara göre yakınları tarafından ölü bulundu. Daha sonra yakınları durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde Asım Öner'e yaptığı ilk müdahalesinin ardından hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Asım Öner'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK