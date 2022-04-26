Çaya düşen telefonunu almak için suya atlayan genç, akıntıya kapılınca ölüm kalım savaşı verdi - Haberler

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Çaya düşen telefonunu almak için suya atlayan genç, akıntıya kapılınca ölüm kalım savaşı verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çaya düşen telefonunu almak için suya atlayan genç, akıntıya kapılınca ölüm kalım savaşı verdi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya giren genç akıntıya kapıldı. Çay üzerindeki köprünün ayağına tutunarak hayatta kalmaya çalışan şahsın yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti. Boğulmaktan son anda kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Gökmeydan Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen Musa K. suya girdi. Bir süre sonra Musa K.'nin akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KÖPRÜNÜN AYAKLARINA TUTUNARAK HAYATTA KALMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri ile ambulans sevk edildi. Çay üzerindeki köprünün sudaki ayağına tutunarak su üstünde durmayı başaran Musa K., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Musa K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Porsuk çayı, Eskişehir, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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