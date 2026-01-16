Anten tamir ederken çatıdan düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde anten tamiri yaptığı sırada çatıdan düşen 63 yaşındaki adam yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anten tamiri yapmak için çıktığı ikinci katın çatısından dengesini kaybeden Aladdin Bulut (63), birinci kata düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanes'inden berber olarak görev yaparken emekli olduğu öğrenilen Bulut, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN