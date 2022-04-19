Son dakika... Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Evin çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki katlı müstakil bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Zeynel Kutsal'a ait 2 katlı müstakil bir evin çatı katında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanı fark eden mahallesi sakinleri durumu 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken evde kullanılmaz hale geldi.