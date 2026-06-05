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Çatalca'da balkondaki intihar girişimi son anda önlendi

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İstanbul Çatalca'da 19 yaşındaki bir kadın, ikinci kattaki balkonda intihar girişiminde bulundu. Sokaktan geçen bir kişi, daireye girerek kadını son anda kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir sitenin ikinci katındaki balkona çıkan genç kadın intihar girişiminde bulundu. O sırada sokaktan geçen bir kişinin müdahalesiyle kadın son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Çatalca ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin ikinci katındaki balkona çıkan 19 yaşındaki genç kadın intihar girişiminde bulundu. O sırada sokaktan geçen bir kişi, binaya girerek daireye ulaştı. Balkonda bulunan kadına arkadan yaklaşan şahıs, kadını tutarak güvenli alana çekti. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının balkonda bulunduğu ve şahsın müdahale ederek kadını kurtardığı anlar yer aldı.

Olayın ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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