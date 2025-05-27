Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt

Canlı yayında Müge Anlı'ya 'Bu erkeklere ne olmuş ya?' dedirten kayıt
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Canlı yayında Müge Anlı'ya
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Müge Anlı'nın programına katılan Ümmü Gülsüm, sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle 550 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Canlı yayında ortaya çıkan görüntülü konuşma kayıtlarında adamın "Sen beni satın aldın, artık seninim" şeklindeki sözleri büyük tepki topladı. Müge Anlı ise "Bu erkeklere ne olmuş ya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine gündem yaratan bir olay yaşandı. Programa katılan Ümmü Gülsüm isimli kadın, sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını ve toplamda 550 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Yaşadıklarını son çare olarak Müge Anlı'ya anlatan kadın, yardım çağrısında bulundu.

"ARTIK SEN BANA İSTEDİĞİNİ YAPABİLİRSİN"

Canlı yayında herkesi şaşkına çeviren olayda, iddiaları reddeden adamın görüntülü konuşma kayıtları izletildi. Kayıtlarda sevgilisini dolandıran adamın "Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık sen bana istediğini yapabilirsin. Sen beni satın aldın. Artık seninim" şeklindeki sözleri hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı.

"BU ERKEKLERE NE OLMUŞ YA?"

Müge Anlı ise duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bu erkeklere ne olmuş ya?" diyerek sert tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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