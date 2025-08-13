Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Çankırı Valiliği, Atkaracalar ilçesi Hüyük köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangına, orman, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin müdahalede bulunduğunun belirtildiği açıklamada, 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 4 iş makinesi, 26 pikap olmak üzere toplamda 52 araç ve 197 personelin görev aldığı ifade edildi. Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
