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Çankırı'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangının çevredeki evlere sıçramasını engelledi.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Eldivan ilçesine bağlı Saray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eldivan İtfaiye

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