Çankırı'da Yangın: Baraka Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Yangın: Baraka Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankırı'nın Esentepe yolu mevkiinde çıkan yangında bir baraka tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çankırı'da alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Esentepe yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında baraka kullanılmaz hale geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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