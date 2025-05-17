Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı, 4 Tutuklama

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 15 kişi gözaltına alındı. Şüpyelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde objeler, ruhsatsız tüfek, bıçak, sallama, muşta ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.C.E., M.E., C.T. ve E.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI