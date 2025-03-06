Çankırı'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Yapraklı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil çarpıştığı kazada M.Ö., K.D. M.D., N.A., M.D. ve H.İ.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahallinde incelemelerde bulunan ekipler, araçları çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI