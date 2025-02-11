CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 164 Araç Men Edildi

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 164 Araç Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edildi ve 2 bin 386 sürücüye toplam 7 milyon 261 bin 143 TL ceza kesildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 27 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edilirken, 2 bin 386 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 261 bin 143 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
img

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.