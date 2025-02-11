Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 164 Araç Men Edildi

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 27 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edilirken, 2 bin 386 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 261 bin 143 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI