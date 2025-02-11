Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 164 Araç Men Edildi
Çankırı'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edildi ve 2 bin 386 sürücüye toplam 7 milyon 261 bin 143 TL ceza kesildi.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 27 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 164 araç trafikten men edilirken, 2 bin 386 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 261 bin 143 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa